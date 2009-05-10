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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 20
Тевес 45
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
10 мая 2009, 15:30 МСК
10.05.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Фабио
Фабио
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
70
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
61
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
20'
20'
60
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Тевес
Карлос Тевес
45'
45'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Руни
Уэйн Руни
0
Нани
Нани
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Элано
Элано
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
73
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
63
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Глаубер
Леонардо Глаубер
0
Петров
Мартин Петров
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Эванс
Чед Эванс