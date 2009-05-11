Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
3:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
11 мая 2009, 22:00 МСК
11.05.2009, 22:00 МСК
понедельник
Составы