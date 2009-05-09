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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Брант 59
3:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 17
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
9 мая 2009, 17:00 МСК
9.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Кили
Дин Кили
90
0
Чех
Марек Чех
74
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Мартис
Шелтон Мартис
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
59'
59'
90
0
Дорранс
Грэм Дорранс
90
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
86
Запасные
0
Донк
Райан Донк
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
0
Беднар
Роман Беднар
0
Симпсон
Джей Симпсон
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
10
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
70
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Капо
Оливье Капо
90
0
Родальега
Уго Родальега
17'
17'
90
Запасные
0
Кингсон
Ричард Кингсон
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Заки
Амр Заки