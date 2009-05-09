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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Доусон 90
1:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 41
Лоуренс 73
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
9 мая 2009, 17:00 МСК
9.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90'
90'
90
0
Заятте
Камил Заятте
67
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Бармби
Ник Бармби
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
60
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Кузен
Даниэль Кузен
60
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Джеованни
Джеованни
0
Хьюз
Брайан Хьюз
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Марни
Дин Марни
0
Манушу
Манушу
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
85
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
73'
73'
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
41'
41'
90
0
Битти
Джеймс Битти
78
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Келли
Стефен Келли
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Пью
Дэнни Пью
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Камара
Анри Камара
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл