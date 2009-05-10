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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 70
1:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Алекс 28
Анелька 39
Туре 49
Малуда 86
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
10 мая 2009, 18:00 МСК
10.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Туре
Коло Туре
49'
49'
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Диаби
Абу Диаби
59
0
Сонг
Александр Сонг
67
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Денилсон
Невес Денилсон
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
70'
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
28'
28'
90
0
Босингва
Жозе Босингва
77
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Малуда
Флоран Малуда
86'
86'
89
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Анелька
Николя Анелька
39'
39'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу
0
Ди Санто
Франко Ди Санто