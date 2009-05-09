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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
9 мая 2009, 17:00 МСК
9.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
69
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Жо
Жо
69
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Осман
Леон Осман
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Саа
Луи Саа
0
Воган
Джеймс Воган
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Модрич
Лука Модрич
80
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл