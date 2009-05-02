Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Кайседо 27
Робиньо 34
Элано 45
3:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Эндрюс 66
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
2 мая 2009, 17:00 МСК
2.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Элано
Элано
45'
45'
78
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Робиньо
Робиньо
34'
34'
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
27'
27'
62
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Глаубер
Леонардо Глаубер
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Петров
Мартин Петров
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Эванс
Чед Эванс
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
64
0
Тугай
Тугай
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
46
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
66'