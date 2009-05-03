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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 22
Кейт 28
Лейва 87
3:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
3 мая 2009, 15:30 МСК
3.05.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Риера
Альберт Риера
63
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
89
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
79
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
22'
22'
90
0
Кейт
Дирк Кейт
28'
28'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
87'
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Харпер
Стефен Харпер
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
46
0
Батт
Никки Батт
90
0
Бартон
Джоуи Бартон
90
0
Смит
Алан Смит
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
80
0
Видука
Марк Видука
80
Запасные
0
Крул
Тим Крул
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Нолан
Кевин Нолан
0
Гатри
Дэнни Гатри
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Кэрролл
Энди Кэрролл