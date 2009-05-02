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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 1
Малуда 10
Дрогба 53
3:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Невланд 4
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
2 мая 2009, 17:00 МСК
2.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
46
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
10'
10'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
46
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Анелька
Николя Анелька
1'
1'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
53'
53'
84
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Замора
Бобби Замора
76
0
Невланд
Эрик Невланд
4'
4'
35
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Дакур
Оливье Дакур
0
Грэй
Джулиан Грэй
0
Камара
Диоманси Камара