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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 14
Бендтнер 43
Вела 59
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
2 мая 2009, 17:00 МСК
2.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
47
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Хьюз
Ричард Хьюз
90
0
Дэйвис
Шон Дэйвис
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
47
0
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Примус
Линвой Примус
0
Крэйни
Мартин Крэйни
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Вела
Карлос Вела
59'
59'
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
67
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
14'
43'
14'
43'
77
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Бишофф
Амаури Бишофф
0
Мерида
Фран Мерида
0
Эммануэль-Томас
Джей Эммануэль-Томас
0
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг