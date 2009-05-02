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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Тристан 33
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
2 мая 2009, 17:00 МСК
2.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Пью
Дэнни Пью
73
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
88
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
72
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Келли
Стефен Келли
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Камара
Анри Камара
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Нобл
Марк Нобл
87
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
90
0
Тристан
Диего Тристан
33'
33'
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
89
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Пейн
Джош Пейн
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Хайнс
Завон Хайнс