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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гиггз 25
Пак Джи Сун 53
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
2 мая 2009, 14:45 МСК
2.05.2009, 14:45 МСК
суббота
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Хойт
Джастин Хойт
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
72
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
90
0
Кинг
Марлон Кинг
56
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Арка
Хулио Арка
0
Гроундс
Джонатан Гроундс
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Эмнес
Марвин Эмнес
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
81
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
25'
25'
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
53'
53'
76
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Македа
Федерико Македа
56
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Андерсон
Андерсон
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Роналду
Криштиану Роналду
0
Тевес
Карлос Тевес