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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дженас 43
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
2 мая 2009, 17:00 МСК
2.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
43'
43'
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
66
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
Дефо
Джермейн Дефо
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
61
0
Мартис
Шелтон Мартис
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Брант
Крис Брант
90
0
Валеро
Борха Валеро
79
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
69
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Донк
Райан Донк
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
0
Беднар
Роман Беднар
0
Симпсон
Джей Симпсон