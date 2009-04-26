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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Фабрегас 28
Фабрегас 69
2:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
26 апр. 2009, 15:30 МСК
26.04.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
28'
69'
28', 69'
70
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
70
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Санья
Бакари Санья
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Диаби
Абу Диаби
0
Сонг
Александр Сонг
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
0
Вела
Карлос Вела
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
88
0
Кинг
Марлон Кинг
62
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Хойт
Джастин Хойт
0
Гроундс
Джонатан Гроундс
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Эмнес
Марвин Эмнес