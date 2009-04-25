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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Калу 56
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
25 апр. 2009, 17:00 МСК
25.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Дайер
Кирон Дайер
61
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
72
0
Тристан
Диего Тристан
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
61
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Пейн
Джош Пейн
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Нсереко
Савио Нсереко
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Босингва
Жозе Босингва
59
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
82
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Калу
Саломон Калу
56'
56'
75
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Коул
Эшли Коул
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Стох
Мирослав Стох
0
Дрогба
Дидье Дрогба
0
Ди Санто
Франко Ди Санто