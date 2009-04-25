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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Невланд 29
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
25 апр. 2009, 17:00 МСК
25.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
82
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Замора
Бобби Замора
20
Запасные
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
29'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Келли
Стефен Келли
84
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
84
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Камара
Анри Камара