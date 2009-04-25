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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Алонсо 45
Кейт 63
Кейт 90
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
25 апр. 2009, 17:00 МСК
25.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
81
0
Бармби
Ник Бармби
65
0
Марни
Дин Марни
90
0
Фэган
Крейг Фэган
64
0
Фолан
Кэлиб Фолан
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Хьюз
Брайан Хьюз
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Манушу
Манушу
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Кузен
Даниэль Кузен
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
85
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
88
0
Алонсо
Хаби Алонсо
45'
45'
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
63'
90'
63', 90'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Риера
Альберт Риера
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог