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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
МакКарти 45
Нельсен 60
2:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
26 апр. 2009, 18:00 МСК
26.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
60'
60'
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Тугай
Тугай
64
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
78
0
МакКарти
Бенни МакКарти
45'
45'
82
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
Запасные
0
Данн
Дэвид Данн
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
78
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
78
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
46
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Капо
Оливье Капо
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Заки
Амр Заки