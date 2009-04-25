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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Гослинг 90
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Робиньо 35
Айрленд 54
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
25 апр. 2009, 17:00 МСК
25.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
60
0
Феллайни
Маруан Феллайни
60
0
Осман
Леон Осман
90
0
Саа
Луи Саа
60
Запасные
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90'
0
Воган
Джеймс Воган
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
57
0
Элано
Элано
89
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
54'
54'
90
0
Робиньо
Робиньо
35'
35'
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
84
Запасные
0
Петров
Мартин Петров
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Эванс
Чед Эванс