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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Хески 10
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Тристан 84
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
18 апр. 2009, 17:00 МСК
18.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
81
0
Карью
Джон Карью
90
0
Хески
Эмил Хески
10'
10'
71
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Найт
Зэт Найт
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
31
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
74
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Тристан
Диего Тристан
84'
84'
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Пейн
Джош Пейн
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Хайнс
Завон Хайнс
0
Нсереко
Савио Нсереко