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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
22 апр. 2009, 22:00 МСК
22.04.2009, 22:00 МСК
среда
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
58
0
Малуда
Флоран Малуда
75
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
59
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Меллис
Якоб Меллис
0
Калу
Саломон Калу
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
88
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Жо
Жо
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Саа
Луи Саа
0
Воган
Джеймс Воган