Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 28
1:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тевес 61
Кэррик 86
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
13 мая 2009, 22:00 МСК
13.05.2009, 22:00 МСК
среда
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Кингсон
Ричард Кингсон
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
83
0
Родальега
Уго Родальега
28'
28'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Капо
Оливье Капо
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Мидо
Хоссам Мидо
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Андерсон
Андерсон
58
0
Кэррик
Майкл Кэррик
86'
86'
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
75
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
89
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Нани
Нани
0
Тевес
Карлос Тевес
61'