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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Лоуренс 75
1:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
18 апр. 2009, 17:00 МСК
18.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
50
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
88
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
75'
75'
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
86
Запасные
0
Келли
Стефен Келли
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
81
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
69
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
Запасные
0
Данн
Дэвид Данн
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва