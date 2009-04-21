Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 49
Санья 56
Торрес 73
Бенаюн 90
4:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Аршавин 36
Аршавин 67
Аршавин 69
Аршавин 90
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
21 апр. 2009, 22:00 МСК
21.04.2009, 22:00 МСК
вторник
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Риера
Альберт Риера
74
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейт
Дирк Кейт
86
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90'
90'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
49'
73'
49', 73'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Санья
Бакари Санья
56'
56'
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
36'
67'
69'
90'
36', 67', 69', 90'
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
65
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Диаби
Абу Диаби
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
0
Вела
Карлос Вела