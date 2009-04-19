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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Робиньо 8
Онуоха 21
Элано 56
Старридж 90
4:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Брант 37
Брант 54
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
19 апр. 2009, 17:00 МСК
19.04.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
21'
21'
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Элано
Элано
56'
56'
75
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Робиньо
Робиньо
8'
8'
84
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
58
Запасные
0
Петров
Мартин Петров
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Старридж
Даниэль Старридж
90'
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Корен
Роберт Корен
62
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
37'
54'
37', 54'
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
67
0
Дорранс
Грэм Дорранс
62
Запасные
0
Валеро
Борха Валеро
0
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
0
Симпсон
Джей Симпсон