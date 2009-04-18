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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
18 апр. 2009, 17:00 МСК
18.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
90
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
84
0
Кинг
Марлон Кинг
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Джонсон
Адам Джонсон
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
70
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
87
Запасные
0
Гера
Золтан Гера
0
Камара
Диоманси Камара