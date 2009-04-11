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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Мидо 19
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 62
Сильвестр 73
Аршавин 90
Сонг 90
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
11 апр. 2009, 17:00 МСК
11.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
85
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
19'
19'
58
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Кингсон
Ричард Кингсон
0
Поллит
Майк Поллит
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Капо
Оливье Капо
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Сибьерски
Антуан Сибьерски
0
Кумас
Джейсон Кумас
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Джуру
Йохан Джуру
35
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
63
0
Сонг
Александр Сонг
90'
90'
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
62'
62'
69
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90'
90'
90
Запасные
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
73'
0
Насри
Самир Насри
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
0
Вела
Карлос Вела