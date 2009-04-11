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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Павлюченко 67
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
11 апр. 2009, 17:00 МСК
11.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
46
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Бент
Даррен Бент
58
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
67'
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
81
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
70
0
Тристан
Диего Тристан
84
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Нгала
Бондз Нгала
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Пейн
Джош Пейн
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Нсереко
Савио Нсереко