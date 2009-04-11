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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Файе 33
1:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кэрролл 81
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
11 апр. 2009, 19:30 МСК
11.04.2009, 19:30 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
33'
33'
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
80
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
73
Запасные
0
Келли
Стефен Келли
0
Пью
Дэнни Пью
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Харпер
Стефен Харпер
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Нолан
Кевин Нолан
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
40
0
Батт
Никки Батт
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90
0
Амеоби
Шола Амеоби
48
Запасные
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
81'