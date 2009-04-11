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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Шанли 3
Бэйтс 29
Кинг 90
3:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Манушу 9
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
11 апр. 2009, 17:00 МСК
11.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
29'
29'
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
90
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
77
0
Кинг
Марлон Кинг
90'
90'
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
3'
3'
90
Запасные
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Эмнес
Марвин Эмнес
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Бармби
Ник Бармби
62
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Менди
Бернар Менди
46
0
Фэган
Крейг Фэган
71
0
Манушу
Манушу
9'
9'
90
Запасные
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Марни
Дин Марни
0
Фолан
Кэлиб Фолан