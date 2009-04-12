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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Айрленд 28
1:3
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Демпси 52
Этуху 60
Демпси 84
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
12 апр. 2009, 18:10 МСК
12.04.2009, 18:10 МСК
воскресенье
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
-
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Этуху
Келвин Этуху
63
0
Петров
Мартин Петров
63
0
Божинов
Валерий Божинов
57
0
Айрленд
Стивен Айрленд
28'
28'
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Элано
Элано
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Робиньо
Робиньо
0
Старридж
Даниэль Старридж
0
Эванс
Чед Эванс
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Этуху
Диксон Этуху
60'
60'
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
89
0
Демпси
Клинт Демпси
52'
84'
52', 84'
86
0
Замора
Бобби Замора
86
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Дакур
Оливье Дакур
0
Гера
Золтан Гера
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд