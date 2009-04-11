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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 8
Торрес 37
Аггер 85
Н'Гог 90
4:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
11 апр. 2009, 14:45 МСК
11.04.2009, 14:45 МСК
суббота
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
85'
85'
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Риера
Альберт Риера
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
87
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Кейт
Дирк Кейт
86
0
Торрес
Фернандо Торрес
8'
37'
8', 37'
74
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Джеррард
Стивен Джеррард
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90'
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Тугай
Тугай
67
0
Данн
Дэвид Данн
61
0
Триси
Кейт Триси
90
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
МакКарти
Бенни МакКарти