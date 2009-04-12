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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 34
Милнер 56
Бэрри 67
3:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Феллайни 19
Кэхилл 24
Пиенаар 54
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
12 апр. 2009, 16:00 МСК
12.04.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Найт
Зэт Найт
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
67'
67'
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
56'
56'
90
0
Карью
Джон Карью
34'
34'
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
53
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
65
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
54'
54'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
24'
24'
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Жо
Жо
82
0
Феллайни
Маруан Феллайни
19'
19'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Саа
Луи Саа