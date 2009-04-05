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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Жо 26
Феллайни 47
Жо 50
Осман 61
4:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
5 апр. 2009, 17:00 МСК
5.04.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
70
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
65
0
Феллайни
Маруан Феллайни
47'
47'
72
0
Осман
Леон Осман
61'
61'
90
0
Жо
Жо
26'
50'
26', 50'
90
Запасные
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Саа
Луи Саа
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Браун
Майкл Браун
46
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
70
0
Мидо
Хоссам Мидо
90
Запасные
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Родальега
Уго Родальега