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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 2
Битти 49
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
4 апр. 2009, 17:00 МСК
4.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
59
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Мартис
Шелтон Мартис
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
60
0
Брант
Крис Брант
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
0
Симпсон
Джей Симпсон
61
Запасные
0
Корен
Роберт Корен
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Беднар
Роман Беднар
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
74
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
2'
2'
88
0
Битти
Джеймс Битти
49'
49'
78
Запасные
0
Пью
Дэнни Пью
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл