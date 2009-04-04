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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 90
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
4 апр. 2009, 19:30 МСК
4.04.2009, 19:30 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
78
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
81
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
88
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Каллио
Тони Каллио
0
Дакур
Оливье Дакур
0
Гера
Золтан Гера
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Доссена
Андреа Доссена
64
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
77
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Риера
Альберт Риера
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90'
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог