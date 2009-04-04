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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
МакКарти 84
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кин 32
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
4 апр. 2009, 14:45 МСК
4.04.2009, 14:45 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
27
0
Мокоена
Аарон Мокоена
62
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
84'
84'
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Тугай
Тугай
0
Данн
Дэвид Данн
0
Триси
Кейт Триси
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Леннон
Аарон Леннон
85
0
Бент
Даррен Бент
90
0
Кин
Робби Кин
32'
32'
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
Павлюченко
Роман Павлюченко