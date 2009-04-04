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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Адебайор 8
Адебайор 50
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
4 апр. 2009, 17:00 МСК
4.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
79
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
72
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
8'
50'
8', 50'
72
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
19
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Робиньо
Робиньо
76
0
Компани
Венсан Компани
38
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Элано
Элано
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Мварувари
Бенджани Мварувари
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Старридж
Даниэль Старридж