Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейт 10
Риера 34
Джеррард 41
Джеррард 51
Джеррард 67
5:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
22 марта 2009, 19:00 МСК
22.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
76
0
Риера
Альберт Риера
34'
34'
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
51'
41'
67'
51'
41', 67'
81
0
Алонсо
Хаби Алонсо
68
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейт
Дирк Кейт
10'
10'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
66
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Карью
Джон Карью
90
0
Хески
Эмил Хески
58
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Найт
Зэт Найт
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо