Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
1:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
22 марта 2009, 16:30 МСК
22.03.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Составы