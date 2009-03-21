Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Модрич 50
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
21 марта 2009, 18:30 МСК
21.03.2009, 18:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
50'
50'
87
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Бент
Даррен Бент
90
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
76
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
62
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Калу
Саломон Калу
0
Ди Санто
Франко Ди Санто