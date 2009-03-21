Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шоукросс 83
1:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
21 марта 2009, 18:00 МСК
21.03.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
83'
83'
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
46
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
83
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Диао
Салиф Диао
50
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
90
Запасные
0
Келли
Стефен Келли
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
Мидлсбро
мин
0
Шауки
Мохамед Шауки
90
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
87
0
МакМахон
Энтони МакМахон
81
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Кинг
Марлон Кинг
56
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Хойт
Джастин Хойт
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Алвеш
Афонсо Алвеш