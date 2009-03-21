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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Эндрюс 51
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 35
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
21 марта 2009, 18:00 МСК
21.03.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
90
Запасные
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
51'
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
35'
35'
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
79
0
Тристан
Диего Тристан
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
82
Запасные
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Дайер
Кирон Дайер