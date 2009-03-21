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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Крауч 24
Крауч 76
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бэйнс 6
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
21 марта 2009, 15:45 МСК
21.03.2009, 15:45 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Дэйвис
Шон Дэйвис
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Крауч
Питер Крауч
24'
76'
24', 76'
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
74
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
87
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
6'
6'
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Жо
Жо
90
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Аничебе
Виктор Аничебе
0
Бакстер
Джозе Бакстер