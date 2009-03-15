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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Эссьен 18
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
15 марта 2009, 16:30 МСК
15.03.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
18'
18'
90
0
Деку
Деку
42
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
70
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Алекс
Алекс
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Калу
Саломон Калу
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Элано
Элано
65
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Робиньо
Робиньо
81
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
54
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Глаубер
Леонардо Глаубер
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Этуху
Келвин Этуху
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Эванс
Чед Эванс