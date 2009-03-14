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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Жо 18
Лескотт 25
Феллайни 90
3:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шоукросс 52
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
14 марта 2009, 18:00 МСК
14.03.2009, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
25'
25'
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
46
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90'
90'
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Жо
Жо
18'
18'
85
Запасные
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Саа
Луи Саа
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
52'
52'
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
81
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Делап
Рори Делап
68
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
52
0
Битти
Джеймс Битти
90
Запасные
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
0
Камара
Анри Камара
0
Фуллер
Рикардо Фуллер