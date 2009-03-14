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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Аршавин 65
Эбуэ 88
Эбуэ 90
4:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
14 марта 2009, 18:00 МСК
14.03.2009, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
81
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
65'
65'
90
0
Насри
Самир Насри
84
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
82
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Галлас
Вильям Галлас
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
88'
90'
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Диаби
Абу Диаби
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Вела
Карлос Вела
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
67
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Живе
Гаэль Живе
14
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
56
0
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
90
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Тугай
Тугай
0
Данн
Дэвид Данн
0
Триси
Кейт Триси
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
МакКарти
Бенни МакКарти