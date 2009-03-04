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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кин 9
Павлюченко 14
Леннон 40
Леннон 79
4:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
4 марта 2009, 23:00 МСК
4.03.2009, 23:00 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Модрич
Лука Модрич
72
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
63
0
Леннон
Аарон Леннон
40'
79'
40', 79'
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
14'
14'
53
0
Кин
Робби Кин
9'
9'
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Чорлука
Ведран Чорлука
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Бент
Даррен Бент
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Хут
Роберт Хут
46
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Хойт
Джастин Хойт
70
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Арка
Хулио Арка
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
53
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Кинг
Марлон Кинг
0
Эмнес
Марвин Эмнес