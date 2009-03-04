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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
4 марта 2009, 23:00 МСК
4.03.2009, 23:00 МСК
среда
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Браун
Джейсон Браун
90
0
Живе
Гаэль Живе
65
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
46
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
88
0
Робертс
Джейсон Робертс
90
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Симпсон
Дэнни Симпсон
0
Тугай
Тугай
0
Данн
Дэвид Данн
0
Триси
Кейт Триси
0
МакКарти
Бенни МакКарти
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
72
0
Осман
Леон Осман
90
0
Жо
Жо
78
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Феллайни
Маруан Феллайни
0
Саа
Луи Саа