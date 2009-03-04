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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 34
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
4 марта 2009, 22:45 МСК
4.03.2009, 22:45 МСК
среда
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
79
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
64
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
90
0
Заки
Амр Заки
64
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Капо
Оливье Капо
0
Сибьерски
Антуан Сибьерски
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Родальега
Уго Родальега
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
88
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
78
0
Коул
Карлтон Коул
34'
34'
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
76
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Нсереко
Савио Нсереко